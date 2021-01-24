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    Колишня квартира Путіна у Дрездені: три кімнати і радянські меблі (фото, відео)

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    Володимир Путін під час роботи в Східній Німеччині - Колишня квартира Путіна у Дрездені: три кімнати і радянські меблі (фото, відео)
    Володимир Путін під час роботи в Східній Німеччині
    Фото: bild.de

    Новому власнику помешкання російського президента не подобається увага з боку туристів та Навального

    Німецькі журналісти відвідали столяра Йорга Хофманна, який живе в колишній квартирі президента Росії Володимира Путіна на Радебергер штрассе в Дрездені. Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на Bild.

    Новий власник квартири Путіна Йорг Хофманн

    Новий власник квартири Путіна Йорг Хофманн

    Хофманн підтвердив, що перед цим не пустив до приміщення опозиціонера Олексія Навального, коли той приходив до нього під час реабілітації в Німеччині.

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    Колишня квартира Путіна у Дрездені: три кімнати і радянські меблі (фото, відео)
    Колишня квартира Путіна у Дрездені: три кімнати і радянські меблі (фото, відео)
    Колишня квартира Путіна у Дрездені: три кімнати і радянські меблі (фото, відео)

    За словами чоловіка, Путін передав йому ключі від квартири в березні 1991 року перед від'їздом до Росії. «Путіни здалися мені милими людьми. 66 квадратних метрів, три кімнати, кухня, ванна. Скрізь стояли темні російські меблі плюс типові для НДР шпалери і килим», – згадав столяр.

    Хофманна дратує, коли під вікнами зупиняються автобуси з туристами. «Вони думають, що тут музей Путіна. Я нікого не пускаю. Перед Різдвом приходив Навальний, він стояв під вікнами з охоронцями, але його я теж не пустив», – зізнався дрезденець.

    Раніше Навальний опублікував розслідування, присвячене маєтку Путіна та його статкам. За версією російського опозиціонера, капітали Путіна тримають його друзі, в тому числі знайомі по службі у Східній Німеччині.

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    Теги: Німеччина Путін Bild музей розслідування Олексій Навальний квартира
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