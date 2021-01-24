Колишня квартира Путіна у Дрездені: три кімнати і радянські меблі (фото, відео)

Володимир Путін під час роботи в Східній Німеччині

Новому власнику помешкання російського президента не подобається увага з боку туристів та Навального

Німецькі журналісти відвідали столяра Йорга Хофманна, який живе в колишній квартирі президента Росії Володимира Путіна на Радебергер штрассе в Дрездені. Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на Bild.

Новий власник квартири Путіна Йорг Хофманн

Хофманн підтвердив, що перед цим не пустив до приміщення опозиціонера Олексія Навального, коли той приходив до нього під час реабілітації в Німеччині.

За словами чоловіка, Путін передав йому ключі від квартири в березні 1991 року перед від'їздом до Росії. «Путіни здалися мені милими людьми. 66 квадратних метрів, три кімнати, кухня, ванна. Скрізь стояли темні російські меблі плюс типові для НДР шпалери і килим», – згадав столяр.

Хофманна дратує, коли під вікнами зупиняються автобуси з туристами. «Вони думають, що тут музей Путіна. Я нікого не пускаю. Перед Різдвом приходив Навальний, він стояв під вікнами з охоронцями, але його я теж не пустив», – зізнався дрезденець.

Раніше Навальний опублікував розслідування, присвячене маєтку Путіна та його статкам. За версією російського опозиціонера, капітали Путіна тримають його друзі, в тому числі знайомі по службі у Східній Німеччині.