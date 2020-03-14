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    У світі

    Світовий Конґрес Українців засудив підготовку влади до прямих перемовин з ватажками ОРДЛО

    • Розсилка
    Світовий Конґрес Українців засудив підготовку влади до прямих перемовин з ватажками ОРДЛО

    Подібні домовленості пошкодять суверенності української держави та можуть призвести до розбрату всередині країни – СКУ

    Світовий Конґрес Українців вважає неприпустимим рішення Тристоронньої контактної групи щодо створення Консультативної ради за участі представників ОРДЛО на рівні з офіційними представниками України.

    Про це повідомляє пресслужба СКУ.

    «Такі домовленості, фактично, затверджують риторику Російської Федерації щодо «внутрішнього конфлікту в Україні» та звільняють країну-агресора від будь-якої відповідальності за криваву війну на Донбасі», – наголошується у зверненні.

    Найбільше об’єднання українців світу застерігає від «прямих перемовин з лідерами підконтрольних Росії терористичних організацій так званих Донецької та Луганської народних республік («ДНР» та «ЛНР»).

    «Подібні домовленості, у разі остаточного ухвалення 25 березня, легітимізують сили закордонної окупації в Україні, пошкодять суверенності української держави та можуть призвести до розбрату всередині країни – чого й добивається Росія. Росія, як країна-агресор, згідно з принципами міжнародного права, несе повну відповідальність за війну на Донбасі, відбyдову зруйнованого війною регіону та деокупацію суверенної території України, Донбасу та Автономної Республіки Крим», – зазначає СКУ.

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