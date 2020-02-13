Найстарішим чоловіком у світі визнано 112-річного японця



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У будинку престарілих Чітцуцу продовжує виконувати вправи, складає орігамі, вправляється з математики та каліграфії

Японець Чітцуцу Ватанабе був визнаний найстарішим чоловіком у світі, у віці 112 років та 344 днів.

Про це повідомляється на сайті Гінес.Світові рекорди.

«Чітцуцу Ватанабе з Нігати, Японія, офіційно підтверджений, як найстаріший живий чоловік, віком 112 років 344 дні, станом на 12 лютого 2020 року», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що йому вручили офіційне підтвердження в будинку престарілих у Нігаті, де він зараз проживає.

«Він народився 5 березня 1907 року в Нігаті, і був першим із восьми дітей у батька Харузо та матері Мії. Після закінчення сільськогосподарської школи Чітцуцу став співробітником „Дай-Ніпон Мейдзі Шугар« і переїхав до Тайваню, щоб допомагати укладати там контракти на плантації цукрової тростини. У свої 18 років Чітцуцу одружився з Мітсуе в Тайвані, і там народилися четверо з п’яти їхніх дітей. Він також був військовослужбовцем до кінця Тихоокеанської війни в 1944 році», — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що після війни Чітцуцу повернувся в рідне місто Нігата. Там він до пенсії працював в сільськогосподарському офісі, філіалі офісу префектури Нігати. Після виходу на пенсію Чітцуцу залишився активним, і у 1974 році побудував з сином новий будинок для родини. Вони мали більше гектара землі, на якій вели господарство біля будинку. Там він вирощував фрукти та овочі до 104 років. Він також створював бонсаї, поки не переїхав жити до будинку престарілих. Свої бонсаї Чітцуцу показував на виставках до 2007 року і виростив їх понад 100.

«Чітцуцу заявив в інтерв’ю місцевій газеті в січні 2019 року, що секрет його довголіття полягає в тому, щоб не гніватися і тримати усмішку на обличчі», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що у будинку престарілих Чітцуцу продовжує виконувати вправи, складає орігамі, вправляється з математики та каліграфії.

Вказано, що найстарішій жінці — Кейн Танакі, зараз 117 років, вона відсвяткувала день народження в січні.