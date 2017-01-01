Найстарший член Конгресу США йде у відставку через звинувачення у сексуальних домаганнях

Дж.Коньєрс був рекордсменом за терміном служби серед членів палати представників конгресу США

Член палати представників Конгресу США від Мічігану, демократ Джон Коньєрс оголосив про відставку після звинувачень в сексуальних домаганнях. Коньєрс оголосив про це, перебуваючи у місцевій лікарні, куди 88-річний політик потрапив на тижні, передає «Інтерфакс-Україна». «Сьогодні я йду на пенсію. Зараз я в



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Дж.Коньєрс

Дж.Коньєрс був рекордсменом за терміном служби серед членів палати представників конгресу США

Член палати представників Конгресу США від Мічігану, демократ Джон Коньєрс оголосив про відставку після звинувачень в сексуальних домаганнях.

Коньєрс оголосив про це, перебуваючи у місцевій лікарні, куди 88-річний політик потрапив на тижні, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні я йду на пенсію. Зараз я в процесі реалізації планів по відставці. Мою спадщину не можна применшити або дискредитувати тим, що зараз відбувається», — заявив Коньєрс.

Він також наголосив, що підтримує кандидатуру свого старшого сина на посаду конгресмена від Мічігану.

Дж.Коньєрс був рекордсменом за терміном служби серед членів палати представників конгресу США, він отримав посаду в 1965 році.

Раніше кілька жінок, які в різний час працювали з Дж.Коньєрсом, звинуватили його в непристойній поведінці. Одна зі співробітниць заявила, що конгресмен запрошував її до свого кабінету, де він зустрів її в нижній білизні. Після звинувачень комітет з етики палати представників почав розслідування відносно політика.