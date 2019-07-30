НАЗК повністю перевірило декларації семи нардепів



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Загалом НАЗК перевірило 47 декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило результати перевірок семи декларацій, поданих народними депутатами.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«На засіданні Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про проведення повних перевірок 14 декларацій, а також про результати повної перевірки 47 декларацій», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перевірки 42-х із цих декларацій були розпочаті за результатами відбору системою ЛАК. Перевірка двох декларацій була розпочата за повідомленням від громадської організації та викривача, а ще трьох — на підставі ст. 50 Закону України Про запобігання корупції.

Зокрема, НАЗК прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих народними депутатами: Ольгою Бєльковою, Юрієм Бойком, Марією Іоновою, Наталією Кацер-Бучковською, Ігорем Кононенком, Павлом Пинзеником та Сергієм Фаєрмарком.

У відомстві нагадали, що повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів і «може здійснюватися у період здійснення суб'єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж трьох років після припинення такої діяльності».

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларацій деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і виявило ознаки декларування недостовірної інформації.

А міський голова Дніпра Борис Філатов не вказав у деклараціях за 2016 та 2017 роки земельну ділянку, мотоцикл та судно, які належать очільнику Дніпра на праві власності, земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, а також будинок дружини.