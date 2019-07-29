Філатова викрили у брехні в декларації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міський голова Дніпра Борис Філатов

Філатов не вказав у деклараціях за 2016 та 2017 роки земельну ділянку, мотоцикл та судно

Міський голова Дніпра Борис Філатов вказав недостовірну інформацію у своїх деклараціях.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Щодо Філатова у НАЗК повідомили, що той не вказав у деклараціях за 2016 та 2017 роки земельну ділянку, мотоцикл та судно, які належать очільнику Дніпра на праві власності, земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, а також будинок дружини.

«Крім того зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір власного доходу та доходу дружини. Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 та 2017 роки становить понад 485 тис. грн та 519 тис. грн відповідно», — уточнили в НАЗК.

У відомстві нагадали, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів (Філатов перевищив цю суму) встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу. Вона передбачає штраф, громадські роботи або позбавленням волі на строк до двох років.

Зазначимо, що НАЗК також виявила недостовірну інформацію у деклараціях колишнього заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка, судді Вишгородського районного суду Київської області Людмили Толкачової, першого заступника голови Бориспільської райдержадміністрації Київської області Руслана Садовського та голови Заставнівської районної ради Чернівецької області Сергія Капіцького.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларацій деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і виявило ознаки декларування недостовірної інформації.