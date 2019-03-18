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    НАЗК розпочало перевірку ще 100 декларацій топ-посадовців

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    НАЗК розпочало перевірку ще 100 декларацій топ-посадовців

    початку року процес повних перевірок розпочато по відношенню вже до 600 декларацій

    На позачерговому засіданні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про початок проведення повних перевірок чергових 100 декларацій високопосадовців. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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    «Це чергові декларації, які були обрані Системою автоматизованого контролю відповідно до суми набраних балів за встановленими критеріями. Рішення про проведення перевірок прийняті з урахуванням значення суми балів, починаючи з декларацій, які отримали найбільшу їх кількість», — йдеться у повідомленні.

    З початку року процес повних перевірок розпочато по відношенню вже до 600 декларацій.

    Агентство перевірятиме декларації щодо достовірності вказаних у них відомостей, точності оцінки задекларованих активів, наявності конфлікту інтересів.

    Як повідомлялось, у лютому Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало онлайн-курс із правильного заповнення декларацій «Декларуй доброчесно!». Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    Нагадаємо, в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.

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    НАЗК
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