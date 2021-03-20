Названо ім'я українського військового, що загинув учора на Донбасі

Молодший сержант Андрій Грабар захищав Україну в 36 окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського

У пʼятницю, 19 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, в результаті обстрілу позицій з мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем загинув молодший сержант Грабар Андрій Володимирович. Про це повідомляється на сторінці 36 окрема бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook.

«Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович пам’яті українського народу. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія», – йдеться в повідомленні.

Андрій Грабар народився 14 вересня 1995 року. Мешкав у Миколаєві.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 19 березня, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, які були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям.

У січні в протистоянні з російським агресором загинув ще один військовослужбовець 36-ї окремої бригади – старший матрос Олександр Отрєп’єв.