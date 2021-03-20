Бойовики здійснили масований обстріл біля Водяного: загинув український боєць

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь

Окупанти застосували міномет, гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю

У п’ятницю, 19 березня, бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне.

Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід», в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

У штабі операції Об’єднаних сил раніше повідомили, що станом на 17:00 19 березня не зафіксували обстрілів з боку російських найманців.