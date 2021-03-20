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    Доба на Донбасі: два ворожі обстріли, загинув український військовий

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    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: два ворожі обстріли, загинув український військовий
    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

    Україна направила ноту ОБСЄ та підготовила матеріали для оприлюднення фактів грубих порушень режиму припинення вогню з боку окупантів

    Протягом минулої доби, 19 березня, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, які були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил

    Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям.

    Зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл позицій наших захисників на тому ж напрямку неподалік населеного пункту Пищевик. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    «Такі зухвалі дії та ігнорування, раніше досягнутих домовленостей, вкотре свідчать про небажання збройних формувань РФ вирішувати конфлікт мирним шляхом. Російські окупанти відверто ігнорують досягнуті домовленості і всіляко дискредитують координаційний механізм», – йдеться у звіті.

    Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту ОБСЄ та підготовлено матеріали для оприлюднення фактів грубих порушень режиму припинення вогню з боку окупантів перед європейською та світовою спільнотою.

    Від початку поточної доби, 20 березня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню – неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

    «На дії противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Втрат серед наших військовослужбовців за поточну добу немає», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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