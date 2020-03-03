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    Названо причину авіакатастрофи, у якій загинув ексміністр Кутовий

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    21 жовтня 2019 року на Полтавщині розбився вертоліт, на якому летів колишній міністр Тарас Кутовий - Названо причину авіакатастрофи, у якій загинув ексміністр Кутовий
    21 жовтня 2019 року на Полтавщині розбився вертоліт, на якому летів колишній міністр Тарас Кутовий

    В ході розслідування експертами встановлено, що вертоліт не мав жодних неполадок

    Причиною авіакатастрофи, в результаті якої загинув ексміністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий, став людський фактор.

    Про це йдеться у звіті Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними судами.

    Відповідно до звіту, востаннє пілот гелікоптера Тарас Кутовий спілкувався із диспетчером о 12:45. Диспетчер проінформував пілота, що у Лубнах об 04:55 була видимість до 100 метрів, туман. Пілот підтвердив отримання інформації.

    Надалі він на радіозв’язок не виходив та на запит диспетчера о 13:27 не відповідав.

    Експерти вважають, що гелікоптер при виконанні польоту потрапив у туман з видимістю менше 300 метрів і з низькою висотою нижньої межи хмар, що ймовірно, змусило пілота знижатися з великою вертикальною швидкістю, щоб не втратити візуальний контакт з наземними орієнтирами та з метою підбору площадки для посадки гелікоптера.

    В ході розслідування експертами бюро встановлено, що вертоліт не мав жодних неполадок, а причиною авіакатастрофи став людський фактор.

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    «Найбільш вірогідною причиною катастрофи вертольота стала втрата пілотом контролю над вертольотом при виконанні маневру після попадання в туман. При прийнятті рішення щодо виконання вильоту пілот не досить ретельно проаналізував зональні прогнози для польотів на низьких рівнях», - йдеться в звіті.

    Нагадаємо, 21 жовтня 2019 року на Полтавщині розбився вертоліт, на якому летів Кутовий. Внаслідок катастрофи ексміністр загинув.

    В ДСНС уточнили, що вертоліт, який впав в селі Тарасенкове, слідував з Києва в Полтавську область.

    Кутовий раніше вже здійснював польоти на вертольоті, на якому розбився 21 жовтня, повідомив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін.

    Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки.

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