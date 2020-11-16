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    НБУ надав рефінансування 16 банкам

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    Більшу частину суми отримав державний Укрексімбанк - майже 10,8 мільярда гривень - НБУ надав рефінансування 16 банкам
    Більшу частину суми отримав державний Укрексімбанк - майже 10,8 мільярда гривень

    Рефінансування надано на понад 16 мільярдів гривень

    Національний банк України 13 листопада 2020 року надав рефінансування 16 банкам на загальну суму 16,577 млрд грн

    Про це повідомляє Нацбанк.

    Зазначається, що 13 листопада 2020 року відбулись кількісні тендери з рефінансування банків строками:

    - до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4 банків на загальну суму 431,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;

    - до 1 820 днів, за результатами якого задоволені заявки 12 банків на загальну суму 16,146 млрд грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.

    Зокрема, кредити були надані:

    • Укрексімбанк (10,76 млрд грн),
    • Альфа-Банк (2,8 млрд грн),
    • Акордбанк (700 млн грн),
    • Таскомбанк (570 млн грн),
    • Альянс (500 млн грн),
    • Банк 3/4 (257 млн грн),
    • Січ (250 млн грн),
    • Перший інвестиційний банк (185 млн грн),
    • Львів (139 млн грн),
    • Кредит Дніпро (115 млн грн),
    • Індустріалбанк (75 млн грн),
    • Кристалбанк (63 млн грн),
    • Авангард (60 млн грн),
    • Піреус Банк (40 млн грн),
    • Грант (46 млн грн),
    • Глобус (19 млн грн).

    До слова, Ощадбанк знизив ставки за кредитами для бізнесуЗалежно від строку кредитної операції та фінансового стану позичальника зниження сягає 2%.

    Крім того, у Нацбанку розповіли, як за місяць змінилися кредитні ставки для населення.

     Читайте також:
    Теги: Національний банк кредит банки фінанси НБУ
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