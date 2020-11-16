В НБУ розповіли про план «Б» на випадок відсутності кредиту МВФ

Василь Горбаль розповів, чи готується НБУ до запасного варіанту у разі, якщо МВФ не дасть кредит

Минулого тижня глава НБУ Кирило Шевченко повернувся з Вашингтону

Член Ради НБУ Василь Горбаль прокоментував перемовини голови Національного банку Кирила Шевченка з МВФ у Вашингтоні.

В інтерв’ю «Главкому» Горбаль пояснив, як ці переговори допоможуть в отриманні кредиту для України.

«Ми маємо домашнє завдання перед Нацбанком. Частина домовленостей щодо продовження співпраці з МВФ виконана. Зміни до закону про банківську діяльність опрацьовані правлінням. Зараз вони уже зареєстровані в парламенті (в рамках 18-місячної програми фінансування stand by на $5 млрд Україна взяла на себе зобов’язання внести зміни в закон про банківську діяльність, підготовлені спільно з МВФ і Світовим банком). Там достатньо об’ємний законопроєкт, навколо якого ще будуть дискусії», – пояснив член НБУ.

Крім того, Горбаль розповів, чи готується НБУ до запасного варіанту у разі, якщо МВФ не дасть кредит.

«Звичайно, йде обговорення. Про це пан Сологуб доповідав у робочих групах і в комітеті монетарної політики. Блок Сологуба відпрацьовує подібний варіант, усе є. Далі Кирило Шевченко має поділитися результатами робочого візиту до США», – наголосив Горбаль.

Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

10 листопада, керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.