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    Події в Україні

    В НБУ розповіли про план «Б» на випадок відсутності кредиту МВФ

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    Василь Горбаль розповів, чи готується НБУ до запасного варіанту у разі, якщо МВФ не дасть кредит - В НБУ розповіли про план «Б» на випадок відсутності кредиту МВФ
    Василь Горбаль розповів, чи готується НБУ до запасного варіанту у разі, якщо МВФ не дасть кредит
    Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    Минулого тижня глава НБУ Кирило Шевченко повернувся з Вашингтону

    Член Ради НБУ Василь Горбаль прокоментував перемовини голови Національного банку Кирила Шевченка з МВФ у Вашингтоні.

    В інтерв’ю «Главкому» Горбаль пояснив, як ці переговори допоможуть в отриманні кредиту для України.

    «Ми маємо домашнє завдання перед Нацбанком. Частина домовленостей щодо продовження співпраці з МВФ виконана. Зміни до закону про банківську діяльність опрацьовані правлінням. Зараз вони уже зареєстровані в парламенті (в рамках 18-місячної програми фінансування stand by на $5 млрд Україна взяла на себе зобов’язання внести зміни в закон про банківську діяльність, підготовлені спільно з МВФ і Світовим банком). Там достатньо об’ємний законопроєкт, навколо якого ще будуть дискусії», – пояснив член НБУ.

    Крім того, Горбаль розповів, чи готується НБУ до запасного варіанту у разі, якщо МВФ не дасть кредит.

    «Звичайно, йде обговорення. Про це пан Сологуб доповідав у робочих групах і в комітеті монетарної політики. Блок Сологуба відпрацьовує подібний варіант, усе є. Далі Кирило Шевченко має поділитися результатами робочого візиту до США», – наголосив Горбаль.

    Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

    10 листопада, керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

    8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

    Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

    Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

    Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

    Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів

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    Теги: МВФ США кредит фінансування Україна Кирило Шевченко Василь Горбаль НБУ
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