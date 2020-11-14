У Нацбанку розповіли, як за місяць змінилися кредитні ставки для населення

Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 2,3% до 959 млрд грн

У жовтні українські банки зберегли високі кредитні ставки

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в жовтні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. Порівняно з вереснем ставки не змінилися.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 0,3 пункти до 7,5% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств в жовтні знизилися з 8,9% до 8,8% річних, за валютним не змінилися – 5,2%.

Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 2,3% до 959 млрд грн, в тому числі населення впав на 6,5% до 202 млрд грн, підприємств – на 1,2% до 751 млрд грн.

Нагадаємо, Ощадбанк знизив ставки за іпотечними кредитами.