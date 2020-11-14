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    Економіка та фінанси

    У Нацбанку розповіли, як за місяць змінилися кредитні ставки для населення

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    <p><span>Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 2,3% до 959 млрд грн <o:p></o:p></span></p> - У Нацбанку розповіли, як за місяць змінилися кредитні ставки для населення

    Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 2,3% до 959 млрд грн

    У жовтні українські банки зберегли високі кредитні ставки

    Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в жовтні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. Порівняно з вереснем ставки не змінилися.

    Про це свідчать дані Національного банку України.

    За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 0,3 пункти до 7,5% річних.

    Ставки по гривневих кредитах для підприємств в жовтні знизилися з 8,9% до 8,8% річних, за валютним не змінилися – 5,2%.

    Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 2,3% до 959 млрд грн, в тому числі населення впав на 6,5% до 202 млрд грн, підприємств – на 1,2% до 751 млрд грн.

    Нагадаємо, Ощадбанк знизив ставки за іпотечними кредитами.

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    Теги: Національний банк кредит економіка банки валютні операції гроші фінанси населення
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