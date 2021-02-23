Голова Нацбанку назвав умови для виділення Україні чергового траншу МВФ
Нацбанк виступає за продовження переговорів між ЄБРР та Ощадбанком
Українській владі для досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) потрібно вирішити проблемні питання у фіскальній, енергетичній та сфері боротьби з корупцією.
Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі з послами країн Великої сімки.
Як зазначив Шевченко, під час роботи місії представники України спільно з МВФ визначили подальші конкретні кроки, «які стануть сигналом нашої відданості в продовженні співпраці».
«Що стосується частини програми у межах відповідальності НБУ, то у нас немає непорозумінь з експертами Фонду», – додав він.
Під час зустрічі йшлося про перспективи продовження співпраці з МВФ, створення спеціалізованого фінансового суду, зниження частки непрацюючих кредитів, приватизацію державних банків, а також приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Шевченко зазначив, що Нацбанк виступає за продовження переговорів між ЄБРР та Ощадбанком. Для того, щоб відбулося входження іноземного інвестора в капітал Ощадбанку, банк має приєднатися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Для цього підготовлено відповідний проект закону України. Це, а також реструктуризація боргу Фонду гарантування перед Міністерством фінансів, дозволить збільшити гарантовану суму до відшкодування вкладникам.
Раніше повідомлялося, що ексміністр економіки та радник президента України Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації.
Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».
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