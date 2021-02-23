Голова Нацбанку назвав умови для виділення Україні чергового траншу МВФ

Нацбанк виступає за продовження переговорів між ЄБРР та Ощадбанком

Українській владі для досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) потрібно вирішити проблемні питання у фіскальній, енергетичній та сфері боротьби з корупцією.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі з послами країн Великої сімки.

Як зазначив Шевченко, під час роботи місії представники України спільно з МВФ визначили подальші конкретні кроки, «які стануть сигналом нашої відданості в продовженні співпраці».

«Що стосується частини програми у межах відповідальності НБУ, то у нас немає непорозумінь з експертами Фонду», – додав він.

Під час зустрічі йшлося про перспективи продовження співпраці з МВФ, створення спеціалізованого фінансового суду, зниження частки непрацюючих кредитів, приватизацію державних банків, а також приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Шевченко зазначив, що Нацбанк виступає за продовження переговорів між ЄБРР та Ощадбанком. Для того, щоб відбулося входження іноземного інвестора в капітал Ощадбанку, банк має приєднатися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Для цього підготовлено відповідний проект закону України. Це, а також реструктуризація боргу Фонду гарантування перед Міністерством фінансів, дозволить збільшити гарантовану суму до відшкодування вкладникам.

Раніше повідомлялося, що ексміністр економіки та радник президента України Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації.

Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».

Нагадаємо, у стосунках української влади з Міжнародним валютним фондом – чергова пауза. Нещодавні перемовини щодо наступного траншу з загальної програми фінансування в $5 млрд зайшли у глухий кут. Якщо раніше у таких випадках казали, що місія поїхала з Києва ні з чим, то в нинішніх коронавірусних умовах ніхто нікуди й не приїжджав – всі дискусії проводились в онлайн–режимі. Представники МВФ назвали кілька пунктів, на виконанні яких фонд наполягає перед тим, як виділити Україні гроші, – запровадження ринкової ціни газу для населення, зменшення дефіциту бюджету, зміни до банківського законодавства, судова та антикорупційна реформи.