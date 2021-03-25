Представник Держдепу нагадав Зеленському про реформи

Американський політик наголосив, що США буде складно продовжувати підтримку, якщо Україна не проводитиме реформ

Сполучені Штати готові підтримати Україну в обороні від російської агресії а також у боротьбі з корупцією. Однак президент Зеленський мусить сам виконувати свої обіцянки та більше займатися реформами. Таку думку озвучив заступник помічника Держекретаря Джордж Кент, який відповідає у Державному департаменті за політику США щодо України. В інтерв’ю виданню «Голос Америки» він підкреслив, що «найголовніше - це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети та свої обіцянки, які він дав українському народу - бо саме вони його обрали».

«Якщо озирнутися на 2019 рік, коли були вибори президента та Верховної Ради, президент Зеленський та «Слуга народу» були обрані на обіцянках реформ та змін. Тож я думаю, що відповідь, яку повинна дати нинішня українська влада, полягає передусім у цьому», - наголосив американський урядовець.

Він додав, що цілком зрозуміло, чого хочуть США. Адже державний секретар Блінкен згадав про це два місяці тому: Сполучені Штати готові підтримати Україну в обороні від агресії з-за кордону з боку Росії, а також у подоланні викликів зсередини, і тут йдеться про такі речі, як боротьба з корупцією, деолігархізація та просуванні реформ в Україні.

«Ця адміністрація надає пріоритет боротьбі з корупцією та допомагає демократіям процвітати. Ми вважаємо, що демократії найкраще підходять для вирішення викликів 21 століття, і це є спільним для українців та американців, - наголосив політик. - Тож я думаю, що потреби зрозумілі. Очікування українців та американців зрозумілі. Зусилля щодо реформ потрібно продовжувати та посилювати. Абсолютно важливим є судовий сектор. Те, як українська влада вийде з конституційної кризи, створеної Конституційним судом, який підриває і відвертає зміни, є справжнім викликом для українців».

Кент додав, що США є, щоб підтримати як партнер. «Але якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ чи Національний банк, не допомагає Україні. І міжнародним партнерам - чи то МВФ, чи США, буде складно продовжувати підтримку, якщо ці зусилля не ведуть до необхідних Україні реформ та змін», - підкреслив заступник помічника Держекретаря США.

Раніше стало відомо, що Байден зателефонує Зеленському. Однак у Білому домі поки що не називають дати.