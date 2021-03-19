Справа «Приватбанку»: заступницю голови НБУ Рожкову підозрюють у держзраді – ЗМІ

«Це просто сюр», – заявила Катерина Рожкова у відповідь на інформацію про розслідування проти неї

Катерину Рожкову начебто підозрюють в держзраді через роботу з іноземним детективним агентством Kroll

Проти першої заступниці глави Національного банку Катерини Рожкової та деяких співробітників НБУ ведеться розслідування. Їх підозрюють у державній зраді, оскільки вони найняли іноземне детективне агентство Kroll, яке розслідувало виведення з «Приватбанку» понад $5,5 мільярда його колишніми власниками.

Про це з посиланням на відповідний документ Офісу генерального прокурора пише Kyiv Post.

Зазначається, що Рожкову і декількох чиновників Нацбанку також підозрюють у розтраті держкоштів і передачі інформації компаніям Kroll Inc., консалтинговій фірмі AlixPartners і юридичній фірмі Hogan Lovells і Asters. За даними видання, підозри чиновникам ще не висунуті.

Рожкова повідомила Kyiv Post, що їй нічого не відомо про висунуті звинувачення, але додала, що в нападках на співпрацю НБУ з іноземними компаніями немає нічого нового. «Це просто сюр», – написала вона у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію.

Водночас джерело видання розповіло, що таке розслідування міг ініціювати новий глава Нацбанку Кирило Шевченко або хтось зі співробітників Офісу президента. Розслідування ведуть СБУ і Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що хоча у НБУ був доступ до великої кількості інсайдерської інформації, яка могла б викрити незаконні схеми всередині «Приватбанку», йому була потрібна зовнішня допомога, щоб зʼясувати масштаби виведення коштів і підготувати успішний судовий позов.

Kroll мав доступ до інформації міністерства фінансів США, а також до інструментів для аналізу обсягу автоматичних транзакцій, залучених до схеми з виведення коштів з «Приватбанку». Компанії також допомогли Україні підготуватися до позовів проти ексвласників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у Високому суді Лондону.

Нагадаємо, днями Національне антикорупційне бюро повідомило про нові підозри колишньому топ-менеджменту комерційного «Приватбанку» за розтрату 8,2 млрд грн напередодні його націоналізації. Один із підозрюваних є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Наприкінці лютого НАБУ вже повідомляло про підозру Дубілету.

23 лютого трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».