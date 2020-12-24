ЄС ввів санкції проти партнера Медведчука Воробея

На початку 2019 року «Нафтобітумним завод» Воробея придбав контрольний пакет акцій у статутному капіталі української компанії «ПрикарпатЗахідтранс», яка пов'язана з лідером ОПЗЖ Медведчуком

Микола Воробей є одним з поплічників білоруського диктатора Олександра Лукашенка

Євросоюз розширив санкції відносно влади Білорусі. До чорного списку додано 29 фізичних та 7 юридичних осіб.

У третій список санкцій потрапив поплічник білоруського диктатора Олександра Лукашенка та наближений до Кремля Микола Воробей, який пов'язаний з бізнес-політичною активністю в Україні.

У списку ЄС він названий співвласником компанії «Bremino Group», яка користується податковими пільгами та іншими формами підтримки з боку білоруської влади.

У Воробея в Україні є цілий ряд бізнес-інтересів, в першу чергу торгівля нафтопродуктами. Нещодавно до цих інтересів додалася фінансова сфера, оскільки Антимонопольний комітет України видав йому дозвіл на купівлю 100% «БТА банк України».

На початку 2019 року «Нафтобітумним завод», який знаходиться у власності Миколи Воробея, придбав контрольний пакет акцій у статутному капіталі української компанії «ПрикарпатЗахідтранс», яка пов'язана з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Тим самим білоруський бізнесмен отримав доступ до транспортування російського дизельного палива через Україну до Європейського Союзу.

Крім того, рік тому естонська компанія підконтрольна Миколі Воробею, отримала ексклюзивний дозвіл від Мінекономрозвитку Росії на поставку в Україну понад 600 тис. тон теплового вугілля з РФ.

Нагадаємо, вчора Мінфін США повідомив, що поповнив санкційні списки, пов'язані з Білоруссю, чотирма структурами і однією фізичною особою.