Під час протестів в Білорусі затримано двох Дідів Морозів

Протести в Білорусі безперервно тривають з початку серпня

Всього під час сьогоднішніх акцій схоплено 16 чоловік

У Білорусі традиційні недільні марші протесту проти фальсифікацій на серпневих президентських виборах сьогодні почалися прямо на світанку і тривали до темряви, хоча ніяких конкретних планів у телеграм-каналах не анонсувалося.

Як повідомлялося раніше, зранку у Мінську спостерігалося пересування військової техніки. Однак мобільний інтернет у місті на цей раз не відключали, метро не перекривали. Представники силових структур, як завжди, проводили затримання.

За даними «Нашої ніви», серед інших протестуючих затримали і двох «Дідів Морозів» – дівчат у новорічних костюмах, що просто роздавали дітям цукерки. Відбувалося це без будь-якого політичного підтексту і гасел, затримані в передноворічні дні вирішили порадувати дітей на вулицях солодким і організували благодійний забіг, під час якого вони в костюмах Діда Мороза роздавали цукерки, пише видання.

Всього, за даними правозахисного центру «Весна», затримані не менше 16 осіб. У різних місцях протестуючі запускали в небо білі і червоні кульки, танцювали в костюмах Діда Мороза, в протестних цілях використовуються новорічні привітання.

Минулого понеділка у білоруському місті Новополоцьку після дитячого свята на центральній площі також затримали Діда Мороза під час новорічних святкувань. Силовики стверджують, що це була «акція».