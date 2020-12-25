Речник МЗС прокоментував заяву Лукашенка про «тонни зброї» з України

Дипломат наголосив, що Україна не є ворогом Білорусі

Україна категорично відкидає чергові інсинуації Олександра Лукашенка, який сьогодні заявив, що з України «терористи» ввозили до Білорусі «тонни зброї». Про це «Главкому» заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про «зброю з України», чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу. Україна не є ворогом Білорусі. Засуджуємо тероризм у будь-яких його проявах», - наголосив дипломат.

Нагадаємо, 25 грудня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання нібито групи терористів. Він розповів, що ці «терористи» нібито везли тонни зброї через територію України. Як розповів Лукашенко, білоруські спецслужби затримали «терористичну групу» Миколи Автуховича. Вони, за словами Лукашенка, готували теракти по всій Білорусі. А зброю вони начебто привозили з України.

Нещодавно МВС Білорусі створив базу учасників протестів у країні. У базі вказані стать, вік, регіон, місце роботи, навчання і захоплення людини.

Співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь в акціях і не були затримані.

До слова, нещодавно Росія схвалила надання Білорусі $1 млрд кредиту. А напередодні Росія і Білорусь домовилися про ціну на газ. При цьому ціна за газ не розголошується.



