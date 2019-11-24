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    Не лише Ротару. Російський високопосадовець назвав співачок, яких не хоче бачити у себе країна-агресор

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    Член Ради Федерації Росії Олексій Пушков&nbsp;назвав співачок, яких не хоче бачити у себе країна-агресор - Не лише Ротару. Російський високопосадовець назвав співачок, яких не хоче бачити у себе країна-агресор
    Член Ради Федерації Росії Олексій Пушков назвав співачок, яких не хоче бачити у себе країна-агресор

    Пушков заявив, що росіяни втомилися від гастролерів, які приїжджають за грошима і ображають Росію

    Ніякого замовлення на цькування співачки Софії Ротару в Росії немає.

    Про це в своєму Twitter написав член Ради Федерації Росії Олексій Пушков, коментуючи відповідну заяву концертного директора артистки Сергія Лаврова.

    Пушков пояснив, що росіяни втомилися від гастролерів, які приїжджають за грошима і ображають Росію у себе вдома. Як приклад він навів співачок Ніно Катамадзе і Лайму Вайкуле.

    «Ось і Ротару не дуже раді», - підкреслив сенатор.

    Раніше глава соціального комітету Ради Федерації Валерій Рязанський закликав росіян не ходити на концерти Ротару. У свою чергу, продюсер Йосип Пригожин назвав співачку «заручницею політичних обставин», а її повернення пояснив тим, що вона не хоче «прощатися з активним життям».

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    17 листопада стало відомо, що Ротару приїде в Москву на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди ретро FM». Артистка розглядає і пропозиції виступити на новорічних корпоративах.

    Росія скандал Twitter концерт Ніно Катамадзе
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