Не лише Ротару. Російський високопосадовець назвав співачок, яких не хоче бачити у себе країна-агресор
Пушков заявив, що росіяни втомилися від гастролерів, які приїжджають за грошима і ображають Росію
Ніякого замовлення на цькування співачки Софії Ротару в Росії немає.
Про це в своєму Twitter написав член Ради Федерації Росії Олексій Пушков, коментуючи відповідну заяву концертного директора артистки Сергія Лаврова.
Пушков пояснив, що росіяни втомилися від гастролерів, які приїжджають за грошима і ображають Росію у себе вдома. Як приклад він навів співачок Ніно Катамадзе і Лайму Вайкуле.
«Ось і Ротару не дуже раді», - підкреслив сенатор.
Раніше глава соціального комітету Ради Федерації Валерій Рязанський закликав росіян не ходити на концерти Ротару. У свою чергу, продюсер Йосип Пригожин назвав співачку «заручницею політичних обставин», а її повернення пояснив тим, що вона не хоче «прощатися з активним життям».
17 листопада стало відомо, що Ротару приїде в Москву на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди ретро FM». Артистка розглядає і пропозиції виступити на новорічних корпоративах.