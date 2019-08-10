Не пустили на вибори. Партія Вітренко виграла суд у Мін’юсту



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Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко. Фото УНІАН

Прогресивна соціалістична партія заявила, що привела свій статут у відповідність до закону про декомунізацію

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Міністерства юстиції щодо дотримання гарантій права на участь Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) у виборах президента Україна 31 березня 2019 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 31 липня.

На початку березня 2019 року партія Наталії Вітренко звернулася з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з вимогами визнати бездіяльність Мін’юсту, яке грубо порушує конституційні та відповідні виборчі права, внаслідок політсила була позбавлена можливості висунути свого кандидата на участь у виборах президента України.

Зокрема, суть позову полягала у тому, що 21 грудня 2018 року ПСПУ отримала лист Міністерства юстиції від 17.12.2018 № 32645-33-18/19, яким було повідомлено про відмову у державній реєстрації змін про партію, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Після цього Прогресивна соціалістична партія провела позачерговий з`їзд і враховала всі зауваження міністерства та внесла відповідні зміни до Статуту, Програми і складу керівних органів. І 28 січня 2019 року повторно подала Мін’юсту пакет документів для державної реєстрації змін. Однак до кінцевого терміну реєстрації кандидатів у президенти (8 лютого) Міністерство юстиції не розглянуто документи. Це вплинуло на те, що ПСПУ не мала змоги подати до Центральної виборчої комісії необхідний пакет документів на реєстрацію свого кандидата, голови партії Наталії Вітрено для участі у президентських виборах.

Окружний адмінсуд Києва повністю відмовив у задоволенні позову партії Вітренко, наголосивши, що граничний термін розгляду відповідачем поданих документів ще не настав.

Разом з тим, Шостий апеляційний адміністративний суд дійшов висновків, що протягом трьох з половиною років Прогресивна соціалістична партія України позбавлена можливості внести необхідні зміни до своїх установчих документів та привести їх у відповідність до вимог оновленого спеціального законодавства, що регламентує діяльність політичних партій. Так, починаючи з 2015 року, партія хотіла привести статутні документи у відповідність до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», але Мін’юст щоразу відмовляв у реєстрації змін, мотивуючи свої відмови малозначними, здебільшого редакційними недоліками документів з`їздів ПСПУ.

«Міністерство юстиції не запросило голову ПСПУ для коригування поданих документів з метою врахування зауважень реєстратора, не ініціювало жодних робочих консультацій щодо виставлених до документів претензій та зняття їх у передбачений законом спосіб. Вказане в сукупності свідчить, що протягом 2015-2018 років відповідачем неодноразово до ПСПУ неспіврозмірно застосовано найжорсткійший захід - відмову у державній реєстрації змін до статутних документів та у складі керівних органів Партії. І цим статутна діяльність ПСПУ фактично була паралізована… Така позиція Міністерства юстиції є надто формалізованою та свідчить про бездіяльність щодо дотримання гарантій права на участь Прогресивної соціалістичної партії України у виборах та несвоєчасність прийняття відповідного рішення», - вважає апеляція.

Апеляційна інстанція додала, що бездіяльність Мін’юсту, внаслідок якої ПСПУ позбавлено права висунути свого кандидата на пост президента України, є порушенням положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини.