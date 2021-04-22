У Чернівцях відновлять навчання для учнів початкових класів

З понеділка учні початкових класів відновлять змішане навчання

Заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк розповів, що у місті 26 квітня відновлять навчання для учнів початкових класів. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Щойно завершилося засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. Ми відновлюємо змішану форму навчання для початкової школи з 26 квітня. А випускні та середні класи уже з травня підуть до школи. Але такі рішення мають ухвалити ще на засіданнях педагогічних рад кожної зі шкіл», – сказав Лесюк.

За його інформацією, менше половини педрад прийняли рішення про змішану форму навчання, решта поки не визначилися.

«Ми провели опитування шкіл, то частина із них висловила бажання зачекати із відновленням очної чи змішаної форми навчання. Вони поки не готові. Це стосується і початкових класів, і старших та випускних класів. Тобто, з понеділка учні початкових класів відновлять змішане навчання лише у тих школах, на педрадах яких прийняли відповідне рішення», – додав міський чиновник.

Нагадаємо, 21 квітня Чернівецька область вийшла із «червоної зони» карантину та перейшла в «жовту».

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму – це рівень госпіталізацій. Станом на 19 квітня він складав 62,8 на 100 тисяч населення при нормі в 60. Днем раніше, 18 квітня, рівень госпіталізацій на Буковині становив 64,5 на 100 тисяч населення. Тобто спостерігається його зниження.

Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України та Києві, «жовта» – у 3, решта – «помаранчеві».

Тим часом, уряд продовжив режим надзвичайної ситуації та карантин до 30 червня 2021 року. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії. Про це заявив під час брифінгу голова уряду Денис Шмигаль.