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    За два роки у суді розглянуто близько 600 справ про булінг – освітній омбудсмен

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    &nbsp;Українське суспільство звернуло увагу на булінг у школах - За два роки у суді розглянуто близько 600 справ про булінг – освітній омбудсмен
     Українське суспільство звернуло увагу на булінг у школах
    Фото з відкритих джерел

    Верховна Рада України 18 грудня 2018 року ухвалила закон про булінг

    В Україні проблема булінгу стала помітнішою. За два роки в суді розглянуто близько 600 справ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    «Сказати, чи стало більше чи менше булінгу важко, але те, що ця проблема стала більш помітною – однозначно. І це правильно: бо не розуміючи проблему, не визнаючи її існування, ми навіть шансів не маємо її вирішити. З моменту ухвалення закону два роки тому судових справ про булінг було близько 600. Важливо, що суспільство звернуло на це увагу», – сказав Горбачов.

    Нагадаємо, Верховна Рада України 18 грудня 2018 року ухвалила Закон України №8584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу», який вперше визнає юридично поняття булінгу в українському законодавстві та передбачає відповідальність не тільки за вчинення, але й за приховування випадків булінгу.

    Нагадаємо, в українських школах часто фіксують випадки булінгу. В одній із територіальних громад Житомирського району підліток заради розваги булив на навчальних веб-платформах учителів, попередньо зламавши їх акаунти.

    У Черкасах батьки учнів звинуватили вчительку молодших класів у булінгу. Дітей начебто обзивають, батьків шантажують. На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото.

    Штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

    На Сумщині вчитель креслення силою виштовхав ученицю з класу. Відео потрапило в соцмережі.

    Київський молодіжний центр запускає спеціальний проєкт із протидії булінгу. Як зазначають ініціатори, проєкт розроблений для педагогів, батьків, психологів, а також учнів.

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    Теги: Верховна Рада закон булінг освітній омбудсмен Сергій Горбачов
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