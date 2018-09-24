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    Укргідрометцентр попередив про сильні дощі

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    Укргідрометцентр попередив про сильні дощі

    Вдень 24 вересня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с

    У понеділок, 24 вересня, на всій території України очікується погіршення погодних умов.

    Український гідрометцентр оприлюднив відповідне метеорологічне попередження.

    «Вдень 24 вересня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях 25-28 м/с», - говориться у повідомленні Укргідрометцентру.

    Синоптики попередили, що в країні, крім південного сходу, місцями очікуються сильні дощі.

    Раніше повідомлялося, що 24 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, більшості північних та Вінницькій областях очікувалися дощі. Температура вдень у західних та північних областях 12-17°, на решті території 18-23°.

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