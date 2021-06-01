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    Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)

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    Жителі Запоріжжя&nbsp;скаржаться на відсутність нормальних зливових каналізацій - Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)
    Жителі Запоріжжя скаржаться на відсутність нормальних зливових каналізацій
    Фото: Репортер

    Запоріжці жартують, що вже можна не автівками, а гідроциклами мандрувати містом

    Сьогодні, 1 червня, Запоріжжя затопила сильна злива. На деяких ділянках рух транспорту ускладнений. Про це інформує Репортер.

    Зливова каналізація не справляється з потоками води, міські жителі ледве добираються на роботу. Така ж ситуація спостерігається в Шевченківському районі.

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    Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)
    Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)
    Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)
    Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)
    Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)
    Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)
    Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)
    Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)

    Нагадаємо, в Мелітополі дощ затопив дитсадок № 47 «Берізка». За словами співробітників, зіпсовані абсолютно всі меблі, а вихователям доводиться вичерпувати воду самотужки.

    Місцеві жителі скаржаться на відсутність нормальних зливових каналізацій. Запоріжці жартують, що вже можна не автівками, а гідроциклами добиратися на роботу та додому.

    Додамо, що в Україні 1 червня, попри початок календарного літа, буде досить прохолодно.

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    Теги: Запоріжжя негода дощ
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    Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)