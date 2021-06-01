Запоріжжя через дощі перетворилося на Венецію (фото, відео)

Запоріжці жартують, що вже можна не автівками, а гідроциклами мандрувати містом

Сьогодні, 1 червня, Запоріжжя затопила сильна злива. На деяких ділянках рух транспорту ускладнений. Про це інформує Репортер.

Зливова каналізація не справляється з потоками води, міські жителі ледве добираються на роботу. Така ж ситуація спостерігається в Шевченківському районі.

Нагадаємо, в Мелітополі дощ затопив дитсадок № 47 «Берізка». За словами співробітників, зіпсовані абсолютно всі меблі, а вихователям доводиться вичерпувати воду самотужки.

Місцеві жителі скаржаться на відсутність нормальних зливових каналізацій. Запоріжці жартують, що вже можна не автівками, а гідроциклами добиратися на роботу та додому.

Додамо, що в Україні 1 червня, попри початок календарного літа, буде досить прохолодно.

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