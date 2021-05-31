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    У Росії сильний вітер підкинув батут з дітьми (відео)

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    Сильний порив вітру відірвав кріплення батута і підкинув його в повітря - У Росії сильний вітер підкинув батут з дітьми (відео)

    Сильний порив вітру відірвав кріплення батута і підкинув його в повітря

    Скріншот з відео

    Двох дівчаток підняло високо в повітря, після чого вони впали на землю

    У російському місті Барнаул під час установки розважального обладнання сталася непередбачувана ситуація, через що постраждали діти. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

    «Через те, що у батута відірвалися кріплення, конструкцію підкинуло в повітря. Потужною хвилею дітей відкинуло на кілька метрів убік, – двох дівчаток навіть перекинуло через огорожу трамвайних шляхів. Зараз ними займаються лікарі», – йдеться в повідомленні.

    Уточнюється, що сильний порив вітру відірвав кріплення батута і підкинув його в повітря. У цей момент всередині знаходилися декілька дітей.

    Двоє з них встигли вистрибнути назовні, а ще двох дівчаток підняло високо в повітря, після чого вони впали на землю.

    Нагадаємо, на днях у Луцьку зупинилося колесо огляду – аби витягти людей, проводили рятувальну операцію.

    Теги: Росія діти атмосферне явище лікарня аварія вітер
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    У Росії сильний вітер підкинув батут з дітьми (відео)