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    Події в Україні

    По вулицях «плавали» автівки та люди: Кривий Ріг накрила сильна злива (фото, відео)

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    Машини плавали по вулицях, а люди, втомившись чекати, поки закінчиться дощ, намагалися дістатися додому через водні перешкоди - По вулицях «плавали» автівки та люди: Кривий Ріг накрила сильна злива (фото, відео)
    Машини плавали по вулицях, а люди, втомившись чекати, поки закінчиться дощ, намагалися дістатися додому через водні перешкоди
    Фото: «Наше Місто»

    У центрі міста води було по коліно

    На Кривий Ріг у суботу обрушилася сильна злива. Дощ був настільки сильним, що в деяких районах затопило вулиці та тротуари.

    Машини пливала по вулицях, а люди, втомившись чекати, поки закінчиться дощ, намагалися дістатися додому через водні перешкоди, пише видання «Наше Місто».

    Повідомляється, що в центрі міста навколо торгового центру «Вікторі Плаза» води по коліно.

    «Заблоковані входи і виходи в та з торгового центру. Люди, які там знаходилися, не можуть сухими дістатися додому. Деякі чекають, поки вода зійде, а деякі роззуваються і босяком йдуть в воді. Затопило і сам торговий центр – зі стелі капає вода», – пише ЗМІ.

    Через потоп також було частково зупинено рух трамваїв.

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    По вулицях «плавали» автівки та люди: Кривий Ріг накрила сильна злива (фото, відео)
    По вулицях «плавали» автівки та люди: Кривий Ріг накрила сильна злива (фото, відео)
    По вулицях «плавали» автівки та люди: Кривий Ріг накрила сильна злива (фото, відео)

    До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи.

    Нагадаємо, що синоптики попереджали про сильні зливи, які мали пройти у суботу по всій території України.

    Напередодні ввечері на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).

    Теги: вода Кривий Ріг автомобіль Дніпропетровщина потоп негода дощ
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    По вулицях «плавали» автівки та люди: Кривий Ріг накрила сильна злива (фото, відео)