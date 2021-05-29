По вулицях «плавали» автівки та люди: Кривий Ріг накрила сильна злива (фото, відео)

Машини плавали по вулицях, а люди, втомившись чекати, поки закінчиться дощ, намагалися дістатися додому через водні перешкоди

У центрі міста води було по коліно

На Кривий Ріг у суботу обрушилася сильна злива. Дощ був настільки сильним, що в деяких районах затопило вулиці та тротуари.

Машини пливала по вулицях, а люди, втомившись чекати, поки закінчиться дощ, намагалися дістатися додому через водні перешкоди, пише видання «Наше Місто».

Повідомляється, що в центрі міста навколо торгового центру «Вікторі Плаза» води по коліно.

«Заблоковані входи і виходи в та з торгового центру. Люди, які там знаходилися, не можуть сухими дістатися додому. Деякі чекають, поки вода зійде, а деякі роззуваються і босяком йдуть в воді. Затопило і сам торговий центр – зі стелі капає вода», – пише ЗМІ.

Через потоп також було частково зупинено рух трамваїв.

До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи.

Нагадаємо, що синоптики попереджали про сильні зливи, які мали пройти у суботу по всій території України.

Напередодні ввечері на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).