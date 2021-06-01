У Києві через ураганний вітер приспустили найбільший прапор України

Головний прапор України приспустили, щоб вберегти полотнище від поривів вітру

У столиці оголошено І рівень небезпеки

Через погіршення погодних умов у столиці приспустили головний прапор України, встановлений на київських пагорбах. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

«Із 14:00 1 червня до 10:00 2 червня ми приспускаємо прапор через погіршення погоди в Києві, аби сильний вітер не пошкодив флагшток та полотнище», – сказав він.

На найближчу добу синоптики прогнозують у Києві сильні пориви вітру, що дають додаткове навантаження на флагшток. Тож, прапор залишиться приспущеним до поліпшення погодних умов.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 1 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, 22 серпня 2020 року мер Києва Віталій Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів, вага – 32 тонни. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Залежно від пори року полотнище прапора буде замінюватися на інше, виконане з іншого матеріалу. Також залежно від погодних умов, зокрема сильних поривів вітру, шторму, снігопаду – полотнище прапора може бути спущене.

Регламентні роботи для перевірки, у якому стані перебуває полотно прапора та інженерні елементи флагштока, проводяться за графіком.