Маріупіль заливає четверту добу: плавають автівки, приватний сектор «потонув» (фото, відео)

У Маріуполі всю ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинку і вулиці тоннами води у всіх районах міста

Жителі міста не пам'ятають таких рясних і затяжних дощів: за три години випало більше половини місячної норми опадів

Нічна злива створила аварійні ситуації для маріупольських автомобілістів. Вода затопила ділянки центральних доріг міста. У деяких місцях, зокрема, біля пам'ятника «Літак», були помічені «втоплені» автомобілі.

За інформацією патрульної поліції Донецької області, сьогодні, 4 червня, ускладнено рух автотранспорту на наступних ділянках дороги:

вул. Макара Мазая;

пр. Металургів (Кірова);

пр. Металургів («восьмі прохідні»);

вул. Громової (Літак);

вул. Карпінського;

вул. Покришкіна;

вул. Луніна.

«Заздалегідь плануйте маршрути. Сталася біда – телефонуйте 102», – закликали патрульні.

Додамо, що в Маріуполі всю ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинку і вулиці тоннами води у всіх районах міста. Рясні опади вище норми створили безліч аварійних ситуацій. Про наслідки негоди маріупольці повідомляють в Telegram-каналі Контакт-центру і в соціальних мережах.

Вже відомо, що у Маріуполі за три години випало більше половини місячної норми опадів. Й подальший прогноз невтішний.

Зранку у місті відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків негоди – комунальники усувають аварії. Ситуацію ускладнила зміна вітру і те, що дощова погода в Маріуполі не вщухає вже четверту добу.

Як розповів перший заступник міського голови Михайло Когут, на його пам'яті ще не було таких рясних дощів. Щодня, починаючи з 1 червня, в Маріуполі випадало більше половини місячної норми опадів. А цієї ночі таку кількість води випало за кілька годин.

«Якщо місячна норма у нас – 43 мм, то сьогодні на 3 годині ночі було вже 26 мм. Складність сьогоднішньої доби була викликана тим, що була зміна вітру – вітер був з моря, що ускладнювало відведення грунтових вод», – розповів Когут.

За його словами, сьогодні вранці відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків негоди. На четверту добу додалося підтоплення приватного сектора – це Гавань, Слободка і Виноградне. Сформовано бригади зі складу водоканалу, тепломережі і комунальників.

«На сьогодні ситуація стабільна, вона контрольована. Що стосується транспорту – автобуси вийшли згідно графіка і розкладу, по трамваях була затримка – було багато води на трамвайних коліях. Щоб уникнути аварій трамваї вийшли на 8 годину. Тролейбуси - з 40-хвилинною затримкою», – зазначив представник місцевої влади.

Він також додав, що вранці було знеструмлено 52 підстанції в Приморському, Центральному районах і дві ТП в Кальміуському районі. Як повідомляє контакт-центр, аварійна бригада буде працювати орієнтовно до 20:00.

У ліквідації наслідків негоди також беруть участь рятувальники ДСНС – залучено дев’ять одиниць техніки та 20 осіб. Рятувальники відкачують воду з приватних домоволодінь. Роботи почалися приблизно з першої ночі.

Когут додав, що подальший прогноз погоди в Маріуполі невтішний.

«До кінця дня – рясні опади. Сподіваємося, що надалі опади будуть, але не в такій кількості. На своїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб така кількість опадів випадала протягом 4 днів. В цьому є складність», – зазначив перший заступник міського голови.

Тим часом у Дніпрі через зливи затопило 90 будинків.

У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

Нагадаємо, через зливи у Дніпрі піднявся рівень води у озері парку Глоби та у річці Гнилокіш.

Додамо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.