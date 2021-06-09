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    У Чернівцях блискавка розтрощила дах лікарні, а «Метро» залило водою (фото, відео)

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    У Чернівцях внаслідок раптової зливи із градом підтопило низку вулиць - У Чернівцях блискавка розтрощила дах лікарні, а «Метро» залило водою (фото, відео)
    У Чернівцях внаслідок раптової зливи із градом підтопило низку вулиць
    Фото: БукІнфо

    Розряд блискавки влучив у шпиль башти історичної будівлі міської дитячої клінічної лікарні

    Потужна злива з градом перевірила на міць дах гіпермаркету Метро в Чернівцях. Про це на своєму каналі в YouTube написав керівник порталу БукІнфо Сергій Зарайський, демонструючи відповідне відео.

    «Я став свідком, як прорвало дах при вході у магазин, біля пункту обміну валют, саме у приміщенні фірми «Євросходи». Дивіться самі», написав він.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Чернівцях внаслідок раптової зливи із градом підтопило низку вулиць. Підтоплені частини вулиць Головної, Руської та проспекту Незалежності. Через зливу на вулицях Руській, Небесної сотні, Героїв Майдану та Головній на певний час утворились автомобільні затори.

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    У Чернівцях блискавка розтрощила дах лікарні, а «Метро» залило водою (фото, відео)
    У Чернівцях блискавка розтрощила дах лікарні, а «Метро» залило водою (фото, відео)

    Відомо, міська дитяча клінічна лікарня в Чернівцях також постраждала. Під час потужної грозової зливи, розряд блискавки влучив у шпиль башти історичної будівлі міської дитячої клінічної лікарні і пошкодила її черепичне покриття.

    Дякуючи вчасній обробці дерев’яних конструкцій горища розчином протипожежного захисту, загоряння конструкцій та пожежі вдалося запобігти, потерпілих немає.

    Додамо, що Харків другий день поспіль накрила негода – у середу, 9 червня, на місто налетіла потужна злива і град. Фото й відео публікують місцеві Telegram-канали.

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    Теги: Харків метро негода час
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    У Чернівцях блискавка розтрощила дах лікарні, а «Метро» залило водою (фото, відео)