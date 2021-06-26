  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Негода порушила залізничний рух. Які потяги затримуються та на скільки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Негода порушила залізничний рух - Негода порушила залізничний рух. Які потяги затримуються та на скільки
    Негода порушила залізничний рух
    Ілюстративне фото

    «Укрзалізниця» оприлюднила список рейсів

    Різке погіршення погодних умов в Україні вплинуло й на рух залізничних потягів. Зокрема вона викликала затримку ряду рейсів.

    Прес-служба «Укрзалізниці» оприлюднила список рейсів, які затримуються через негоду:

    • № 4 Ужгород - Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);
    • № 232 Івано-Франківськ - Генічеськ (затримка склала 3 години);
    • № 58 Ковель - Одеса (затримка склала 3 години);
    • № 8 Чернівці - Київ (затримка склала 2 години);
    • № 16 Рахів - Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
    • № 141 Бахмут - Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
    • № 98 Ковель - Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
    • № 243 Київ - Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);
    • № 146 Ужгород - Львів (затримка склала 50 хвилин);
    • № 215 Черкаси - Ужгород (затримка склала 1 годину);
    • № 13 Київ - Солотвино (затримка склала 1 годину);
    • № 70 Львів - Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);
    • № 29 Київ - Ужгород (затримка склала 1 годину);
    • № 49 Київ - Трускавець (затримка склала 1 годину);
    • № 82 Київ - Ужгород (затримка склала 54 хвилини).
    Теги: Укрзалізниця Ужгород паводок Івано-Франківськ негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Негода порушила залізничний рух. Які потяги затримуються та на скільки