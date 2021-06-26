Через негоду в Україні знеструмленими залишаються понад 800 населених пунктів

«Укрзалізниця» попереджає про затримки поїздів на Львівщині через негоду

Україну 25 червня накрила злива та грози, внаслідок цього знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях. Про це інформують у ДСНС.

Отже, на Рівненщині без електроенергії залишилися 340 населених пунктів, на Львівщині – 209, на Житомирщині – 101, на Хмельниччині – 78, на Київщині – 28, на Закарпатті – 22, на Чернігівщині – 19, на Тернопільщині – 8 та у Чернівецькій області – 6.

На Львівщині вирувала сильна злива, було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів. Внаслідок падіння дерева, травмовано 1 особу.

Станом на 26 червня продовжуються роботи по відкачуванню води у м. Львів (підземний перехід). У м. Червоноград залишається частково підтопленими 10 присадибних ділянок.

«Укрзалізниця» попереджає про затримки поїздів на Львівщині через негоду.

Нагадаємо, у суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів. Рясні дощі несуть з собою зниження температури повітря, яке у західних областях переважно не підійматиметься вище +30 градусів.

Як повідомлялося, 26 червня – це День кримськотатарського прапора та День святої Килини Гречишниці. День має свої звичаї, прикмети та іменини.