Через негоду в Україні знеструмленими залишаються понад 800 населених пунктів
Україну накрила злива та грози
«Укрзалізниця» попереджає про затримки поїздів на Львівщині через негоду
Україну 25 червня накрила злива та грози, внаслідок цього знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях. Про це інформують у ДСНС.
Отже, на Рівненщині без електроенергії залишилися 340 населених пунктів, на Львівщині – 209, на Житомирщині – 101, на Хмельниччині – 78, на Київщині – 28, на Закарпатті – 22, на Чернігівщині – 19, на Тернопільщині – 8 та у Чернівецькій області – 6.
На Львівщині вирувала сильна злива, було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів. Внаслідок падіння дерева, травмовано 1 особу.
Станом на 26 червня продовжуються роботи по відкачуванню води у м. Львів (підземний перехід). У м. Червоноград залишається частково підтопленими 10 присадибних ділянок.
«Укрзалізниця» попереджає про затримки поїздів на Львівщині через негоду.
Нагадаємо, у суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів. Рясні дощі несуть з собою зниження температури повітря, яке у західних областях переважно не підійматиметься вище +30 градусів.
Як повідомлялося, 26 червня – це День кримськотатарського прапора та День святої Килини Гречишниці. День має свої звичаї, прикмети та іменини.