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    Події в Україні

    Через негоду в Україні знеструмленими залишаються понад 800 населених пунктів

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    Україну накрила злива та грози - Через негоду в Україні знеструмленими залишаються понад 800 населених пунктів

    Україну накрила злива та грози

    Фото з відкритих джерел

    «Укрзалізниця» попереджає про затримки поїздів на Львівщині через негоду

    Україну 25 червня накрила злива та грози, внаслідок цього знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях. Про це інформують у ДСНС.

    Отже, на Рівненщині без електроенергії залишилися 340 населених пунктів, на Львівщині – 209, на Житомирщині – 101, на Хмельниччині – 78, на Київщині – 28, на Закарпатті – 22, на Чернігівщині – 19, на Тернопільщині – 8 та у Чернівецькій області – 6.

    На Львівщині вирувала сильна злива, було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів. Внаслідок падіння дерева, травмовано 1 особу.

    Станом на 26 червня продовжуються роботи по відкачуванню води у м. Львів (підземний перехід). У м. Червоноград залишається частково підтопленими 10 присадибних ділянок.

    «Укрзалізниця» попереджає про затримки поїздів на Львівщині через негоду.

    Нагадаємо, у суботу, 26 червня 2021 року, на більшості території України слід чекати опадів. Рясні дощі несуть з собою зниження температури повітря, яке у західних областях переважно не підійматиметься вище +30 градусів.

    Як повідомлялося, 26 червня – це День кримськотатарського прапора та День святої Килини Гречишниці. День має свої звичаї, прикмети та іменини.

    Теги: ДСНС Укрзалізниця повітря негода буревій
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    Через негоду в Україні знеструмленими залишаються понад 800 населених пунктів