Негода в Техасі: як американці виживають у крижаному апокаліпсисі (відео)
Сніговий шторм у Сполучених Штатах Америки призвів до загибелі майже 50 осіб
Через вкрай незвичайні для півдня США погодні умови загинули майже 50 жителів штатів Техас, Луїзіана, Кентуккі, Північна Кароліна і Міссурі. Найбільше постраждав Техас, де енергосистема не витримала різкого зростання споживання світла. Про це повідомляє BBC. Низькі температури призвели до розриву водопровідних труб, внаслідок чого понад 13 млн осіб залишилися без води.
Влада штату Техас наказала майже 12 млн мешканцям кип’ятити водопровідну воду перед вживанням через те, що буря призвела до відключення електроенергії на очисних спорудах, зачепивши 520 систем водопостачання. А тим американцям, які не вміють кип’ятити воду, рекомендували шукати воду у пляшках.
Нагадаємо, губернатор Техасу Грег Ебботт заявив, що всі електростанції в штаті знову підключені до мережі. Проте сотні тисяч будинків залишаються без електрики через те, що лінії вийшли з ладу та інші проблеми після зимового шторму і похолодання. Близько 325 тисяч домогосподарств, як і раніше, позбавлені електрики, порівняно з 2,7 мільйонами в середу. Крім того, понад 13 мільйонів техасців стикаються з перебоями у водопостачанні.
Зазначемо, через аномальні холоди, які накрили південні штати Америки, жителі Техасу змушені рятувати морських черепах. Про це повідомляє SkyNews і CBS News.
Зазначається, що через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати й добувати собі їжу. Кожні 10-15 хвилин тварин підвозять у конференц-центр на курорті Південного Техасу. Деякі люди забирають черепах до себе додому.