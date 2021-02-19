Негода в Техасі: як американці виживають у крижаному апокаліпсисі (відео)

Сніговий шторм у Сполучених Штатах Америки призвів до загибелі майже 50 осіб

Через вкрай незвичайні для півдня США погодні умови загинули майже 50 жителів штатів Техас, Луїзіана, Кентуккі, Північна Кароліна і Міссурі. Найбільше постраждав Техас, де енергосистема не витримала різкого зростання споживання світла. Про це повідомляє BBC. Низькі температури призвели до розриву водопровідних труб, внаслідок чого понад 13 млн осіб залишилися без води.

Влада штату Техас наказала майже 12 млн мешканцям кип’ятити водопровідну воду перед вживанням через те, що буря призвела до відключення електроенергії на очисних спорудах, зачепивши 520 систем водопостачання. А тим американцям, які не вміють кип’ятити воду, рекомендували шукати воду у пляшках.

Автор: BBC News Автор: Today

Автор: CityNews Toronto

Автор: CNBC Television