Негода в Америці: електростанції Техасу знову запрацювали, але 300 тисяч будинків досі без світла

Близько 325 тисяч домогосподарств, як і раніше, позбавлені електрики

Понад 13 мільйонів американців в Техасі потерпають від перебоїв з водопостачанням

Губернатор Техасу Грег Ебботт заявив, що всі електростанції в штаті знову підключені до мережі. Проте сотні тисяч будинків залишаються без електрики через те, що лінії вийшли з ладу та інші проблеми після зимового шторму і похолодання. Про це повідомляє агентство Reuters.

Близько 325 тисяч домогосподарств, як і раніше, позбавлені електрики, порівняно з 2,7 мільйонами в середу. Крім того, понад 13 мільйонів техасців стикаються з перебоями у водопостачанні. Енергосистема штату залишиться дуже «крихкою» протягом декількох днів. Оскільки холодна погода, яка створила проблеми, збережеться на вихідних.

Американці різко розкритикували роботу енергетичних операторів та керівників штату за тривалі відключення електроенергії у мінусову температуру.

Ебботт сказав, що він попросив законодавців штату прийняти закони, які зобов'язують всі електростанції в Техасі готувати до зими свої об'єкти, як це роблять у більш холодних регіонах Америки.

Губернатор розкритикував Раду з надійності електропостачання Техасу (ERCOT), об'єднання, що відповідає за 90% електроенергії штату, яке, за його словами, перед ураганом повідомило чиновникам, що мережа підготовлена до холодної погоди.

Нагадаємо, майже чотири мільйони людей у Техасі залишилися без світла та тепла через сніговий шторм, який накрив штат два дні тому. Через негоду в штаті вийшли з ладу водоочисні станції, тому люди залишилися і без води. У магазинах утворилися черги, мешканці Техасу масово скуповують продукти. Також американці стоять у чергах до газозаправних станцій зі своїми балонами, щоб бодай якось обігріти помешкання.