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    Зворушливі кадри. Жителі Техасу рятують черепах, які страждають через морози (відео)

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    Черепахи через страшні морози втратили здатність плавати й добувати їжу - Зворушливі кадри. Жителі Техасу рятують черепах, які страждають через морози (відео)
    Черепахи через страшні морози втратили здатність плавати й добувати їжу
    Фото: Texas Game Warden/Twitter

    Група охорони природи Sea Turtle Inc. повідомила, що станом на ранок 17 лютого вона врятувала понад 4 тис. черепах

    Через аномальні холоди, які накрили південні штати Америки, жителі Техасу змушені рятувати морських черепах. Про це повідомляє SkyNews і CBS News.

    Зазначається, що через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати й добувати собі їжу. Кожні 10-15 хвилин тварин підвозять у конференц-центр на курорті Південного Техасу. Деякі люди забирають черепах до себе додому.

    «Трейлери доставляли по 50, 80, 100 особин за один раз», – розповів один із волонтерів.

    Група охорони природи Sea Turtle Inc. повідомила, що станом на ранок 17 лютого уже врятувала понад 4 000 черепах.

    За даними Служби охорони рибальства й дикої природи США, п’ять видів морських черепах, що мешкають у Техасі, перебувають під загрозою зникнення.

    Як зазначає CNN, морські черепахи – не єдині тварини, які страждають від суворого холоду. На цьому тижні кілька тварин, переважно примати, замерзли на смерть у заповіднику приматів у Сан-Антоніо.

    Нагадаємо, потужна снігова буря накрила США. Рекордні опади зафіксували навіть у південних штатах. Мільйони американців залишилися без електроенергії, опалення та водопостачання. Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина

    Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів. З тамтешніх супермаркетів розмели усі товари.

    Теги: США смерть тварини снігопад негода
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