Зворушливі кадри. Жителі Техасу рятують черепах, які страждають через морози (відео)

Через аномальні холоди, які накрили південні штати Америки, жителі Техасу змушені рятувати морських черепах. Про це повідомляє SkyNews і CBS News.

Зазначається, що через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати й добувати собі їжу. Кожні 10-15 хвилин тварин підвозять у конференц-центр на курорті Південного Техасу. Деякі люди забирають черепах до себе додому.

«Трейлери доставляли по 50, 80, 100 особин за один раз», – розповів один із волонтерів.

KEEPING WARM: Thousands of cold-stunned sea turtles brought inside the South Padre Island Convention Centre after volunteers rescued more than 3,500 of them from freezing temperatures amid a record-breaking winter storm. https://t.co/3lxD0Gp01H pic.twitter.com/I7phpZ6UsZ

Група охорони природи Sea Turtle Inc. повідомила, що станом на ранок 17 лютого уже врятувала понад 4 000 черепах.

За даними Служби охорони рибальства й дикої природи США, п’ять видів морських черепах, що мешкають у Техасі, перебувають під загрозою зникнення.

My mom is retired, & she spends her winters volunteering at a sea turtle rescue center in south Texas. The cold snap is stunning the local turtles & they’re doing a lot of rescues. She sent me this photo today of the back of her Subaru. It’s *literally* turtles all the way down. pic.twitter.com/xaDRNjLDoQ