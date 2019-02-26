Негода в Канаді: на трасі зіткнулися майже 100 машин
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Масштабна аварія не призвела до жертв - незначні травми отримали десятеро осіб
На одному зі швидкісних шосе в східній канадській провінції Онтаріо в районі міста Баррі зіткнулися близько 100 автомобілів. Про це в понеділок, 25 лютого, повідомив телеканал CTV.
Зазначається, що причиною аварії став сильний снігопад.
За інформацією правоохоронців, до лікарні потрапили десять осіб.
Multi vehicle pile up on #Hwy400 SB south of Mapleview #Barrie #PileUp #WinterStorm #WhiteOut pic.twitter.com/LYR8H9mlFt— Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) 25 лютого 2019 р.
Також повідомляється, що на дорогу з пошкодженої вантажівки вилилося близько 500 літрів дизельного палива. На місці працюють рятувальні служби.
Vehicles have all been removed from #Hwy400 SB south of Mapleview Drive. Highway remains closed for plowing and road repairs.— Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) 25 лютого 2019 р.
Updates to follow #Barrie #PileUp #WinterStorm #WhiteOut pic.twitter.com/fqOunoH7MX
Напередодні повідомлялося, що у Канаді через шторм без електроенергії залишились 35 тисяч людей.
Нагадаємо, 22 лютого о 20:30 до 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувального відділення села Явірник Спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області прийшли 4 туристів та повідомили, що їхній групі (8 чол.), котра рухалась в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, необхідна термінова допомога. Як з’ясувалося, група попередньо не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов.
Як згодом з'ясувалося - загинули двоє туристів. Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів поблизу гори Піп Іван троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом обмороження верхніх кінцівок та обличчя.
Зазначимо, що в Україні у понеділок, 25 лютого, на сході очікуються опади у вигляді дощу і снігу, в інших регіонах - мінлива хмарність.
Раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління, повітря прогріється до +11.