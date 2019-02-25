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    Мексика потерпає від морозів і снігу

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    Морози вразили північ Мексики - Мексика потерпає від морозів і снігу
    Морози вразили північ Мексики

    Курорти Мексики засипало снігом

    Сильне похолодання та снігопади спостергіаються у північній частині Мексики, в деяких районах температура повітря впала до -8°C. Про це повідомляє  урядовий сайт gob.mx.

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    Зранку морози вразили північ Мексики, де влітку зазвичай температура повітря складає до +50°C.

    Соцмережі переповнені фото та відео засніжених міських пейзажів країни - користувачі діляться своїми враженнями від похолодання.

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    Мексика потерпає від морозів і снігу
    Мексика потерпає від морозів і снігу
    Мексика потерпає від морозів і снігу
    Мексика потерпає від морозів і снігу

    Цієї доби у Канаді через шторм без електроенергії залишились 35 тисяч людей.

    Раніше повідомлялося, що вперше за 10 років у Лас-Вегасі випав сніг. В останній раз суттєва кількість снігу випадала в місті в грудні 2008 року, тоді кількість опадів склала майже 9 сантиметрів. Рекорд за цим показником було встановлено 21 січня 1978 року, коли в місті випало 18,8 сантиметра снігу.

    Нагадаємо, днями у Саудівській Аравії неочікувано випав снігЗзначено, що подібна ситуація в районі Джебель аль-Лауза, розташованому в провінції Табук на висоті 2,5 тис. м над рівнем моря, повторюється вже другий рік.

    Зазначимо, що на популярному курорті у Канаді лавина накрила туристів, загинула жінкаЗазначимо, що за день до трагедії Служба спостереження за лавинами Канади оприлюднила попередження, в якому закликала відпочивальників до особливої обачності з огляду на нестабільність снігового покриття.

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