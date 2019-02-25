Мексика потерпає від морозів і снігу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Морози вразили північ Мексики

Курорти Мексики засипало снігом

Сильне похолодання та снігопади спостергіаються у північній частині Мексики, в деяких районах температура повітря впала до -8°C. Про це повідомляє урядовий сайт gob.mx.

Зранку морози вразили північ Мексики, де влітку зазвичай температура повітря складає до +50°C.

Соцмережі переповнені фото та відео засніжених міських пейзажів країни - користувачі діляться своїми враженнями від похолодання.

Цієї доби у Канаді через шторм без електроенергії залишились 35 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що вперше за 10 років у Лас-Вегасі випав сніг. В останній раз суттєва кількість снігу випадала в місті в грудні 2008 року, тоді кількість опадів склала майже 9 сантиметрів. Рекорд за цим показником було встановлено 21 січня 1978 року, коли в місті випало 18,8 сантиметра снігу.

Нагадаємо, днями у Саудівській Аравії неочікувано випав сніг. Ззначено, що подібна ситуація в районі Джебель аль-Лауза, розташованому в провінції Табук на висоті 2,5 тис. м над рівнем моря, повторюється вже другий рік.

Зазначимо, що на популярному курорті у Канаді лавина накрила туристів, загинула жінка. Зазначимо, що за день до трагедії Служба спостереження за лавинами Канади оприлюднила попередження, в якому закликала відпочивальників до особливої обачності з огляду на нестабільність снігового покриття.