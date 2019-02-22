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    Вперше за 10 років у Лас-Вегасі випав сніг

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    У Лас-Вегасі випав сніг - Вперше за 10 років у Лас-Вегасі випав сніг
    У Лас-Вегасі випав сніг

    Востаннє сніг у Лас-Вегасі бачили у 2008 році

    Цього тижня в Лас-Вегасі, штат Невада, двічі випав сніг — це сталося вперше з грудня 2008 року.

    Як повідомили в Національній службі погоди, у місті 20 лютого випало близько півдюйма (1,27 сантиметра) снігу. У відомстві зазначили, що це є рекордом для цієї дати.

    Зазначається, що це кількість опадів, яку можна виміряти. До цього — 10, 17 та 18 лютого — в місті декілька разів випадала невелика кількість снігу.

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    Вперше за 10 років у Лас-Вегасі випав сніг
    Вперше за 10 років у Лас-Вегасі випав сніг
    Вперше за 10 років у Лас-Вегасі випав сніг
    Вперше за 10 років у Лас-Вегасі випав сніг
    Вперше за 10 років у Лас-Вегасі випав сніг

    В останній раз суттєва кількість снігу випадала в місті в грудні 2008 року, тоді кількість опадів склала майже 9 сантиметрів. Рекорд за цим показником було встановлено 21 січня 1978 року, коли в місті випало 18,8 сантиметра снігу.

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