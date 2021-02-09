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    Столична влада звітує про ліквідацію наслідків снігопаду в Києві

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    Комунальники розчищають Київ від снігу - Столична влада звітує про ліквідацію наслідків снігопаду в Києві
    Комунальники розчищають Київ від снігу
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Заступники голови КМДА розповідають, як Київ бореться зі стихійним лихом

    Столична влада проводить онлайн-брифінг щодо ліквідації наслідків снігопаду у Києві.

    Учасники брифінгу:

    • заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв;
    • заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

    Посадовці розповідають про задіяних працівників та техніку, режим обмеженого в’їзду вантажівок у місто, подальші прогнози синоптиків тощо.

    Нагадаємо, Київавтодор звітував, що упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання.

    Водіїв просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

    Сьогодні вранці на столичних дорогах величезні затори.

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    Теги: Київ дороги Київавтодор КМДА снігопад
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