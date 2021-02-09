Столична влада звітує про ліквідацію наслідків снігопаду в Києві

Заступники голови КМДА розповідають, як Київ бореться зі стихійним лихом

Столична влада проводить онлайн-брифінг щодо ліквідації наслідків снігопаду у Києві.

Учасники брифінгу:

заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв;

заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Посадовці розповідають про задіяних працівників та техніку, режим обмеженого в’їзду вантажівок у місто, подальші прогнози синоптиків тощо.

Нагадаємо, Київавтодор звітував, що упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання.

Водіїв просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

Сьогодні вранці на столичних дорогах величезні затори.

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