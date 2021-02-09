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    Наслідки снігопаду: в Києві перекинулась автівка і заблокувала рух (відео)

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    Автомобіль перекинувся на бік - Наслідки снігопаду: в Києві перекинулась автівка і заблокувала рух (відео)
    Автомобіль перекинувся на бік
    Фото: скріншот відео

    Причини та обставини ДТП з'ясовуються

    Сьогодні, 9 лютого, вранці на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    У результаті ДТП автомобіль перекинувся. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Внаслідок автопригоди рух транспорту в напрямку Нивок був паралізований.

    Причини та обставини ДТП наразі невідомі.

    Як повідомлялося, 8 лютого на перетині вулиць Академіка Філатова та Джона Маккейна в центрі Києва сталися дві автопригоди. Перша ДТП за участю автомобілів Fiat та BMW, а друга – Mercedes-Benz та BMW.

    Вранці 9 лютого на Нивках пасажири штовхали автобус, який забуксував у снігу на дорозі.

    Сьогодні вранці на столичних дорогах величезні затори.

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    Теги: ДТП Київ дороги автомобіль снігопад
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