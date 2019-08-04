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    Негода в Україні: у двох областях знеструмлено 40 населених пунктів

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    Негода в Україні: у двох областях знеструмлено 40 населених пунктів

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

    В ніч з 3 на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеська – 25, Кіровоградська – 15.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Нагадаємо, протягом 3-4 серпня внаслідок проходження інтенсивних опадів та накопичення великої кількості дощової води в окремих низинних ділянках місцевості виникали випадки підтоплень домогосподарств та підвалів в Арцизському, Овідіопольському районах та м. Одеса.

    Всього за добу підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачку води (відкачано понад 1 тис. 300 м3 води), 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев.

    Від ДСНС залучалося 90 осіб особового складу та 20 одиниць техніки.

    Раніше повідомлялося, що в результаті зливи в Одесі на Карантинному узвозі потік води зніс десяток машин і розвернув зливовий колектор.

    ДСНС Одеса електроенергія Одещина Кіровоградщина вітер негода дощ
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