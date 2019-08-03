  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі злива знесла десяток машин: фото

    • Розсилка
    В Одесі злива знесла десяток машин - В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин
    Фото: Думская

    Потік води розвернув зливовий колектор

    В результаті зливи в Одесі на Карантинному узвозі потік води зніс десяток машин і розвернув зливовий колектор.

    Про це повідомляє видання Думская.

    Внаслідок переміщення активного циклону 3 серпня в Одеські області відбулись сильні зливи, що призвело до тимчасового порушення транспортного сполучення, затоплення окремих ділянок місцевості та підтоплення домогосподарств і підвальних приміщень будинків.

    Зокрема, на Карантинному узвозі в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.

    В Арцизькому районі за межами с. Плоцьк о 15:37 внаслідок порушення проїзду на автошляху застрягли автомобіль швидкої медичної допомоги, пасажирський автобус на два легкових автомобіля. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та з використанням пожежно-рятувальної техніки підвищеної прохідності вилучили автотранспортні засоби з складної ділянки автошляху для подальшого руху.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    В Одесі злива знесла десяток машин: фото
    Фото: Думская

    Раніше повідомлялося, що 29 липня у Києві пройшла гроза. На території станції метро «Дорогожичі» сталося підтоплення через масштабні опади. Також деякі вулиці Києва перетворилися на річки через велику кількість води.

    прогноз погоди Одеса автомобіль негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ