В Одесі злива знесла десяток машин: фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі злива знесла десяток машин Фото: Думская

Потік води розвернув зливовий колектор

В результаті зливи в Одесі на Карантинному узвозі потік води зніс десяток машин і розвернув зливовий колектор.

Про це повідомляє видання Думская.

Внаслідок переміщення активного циклону 3 серпня в Одеські області відбулись сильні зливи, що призвело до тимчасового порушення транспортного сполучення, затоплення окремих ділянок місцевості та підтоплення домогосподарств і підвальних приміщень будинків.

Зокрема, на Карантинному узвозі в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.

В Арцизькому районі за межами с. Плоцьк о 15:37 внаслідок порушення проїзду на автошляху застрягли автомобіль швидкої медичної допомоги, пасажирський автобус на два легкових автомобіля. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та з використанням пожежно-рятувальної техніки підвищеної прохідності вилучили автотранспортні засоби з складної ділянки автошляху для подальшого руху.

Раніше повідомлялося, що 29 липня у Києві пройшла гроза. На території станції метро «Дорогожичі» сталося підтоплення через масштабні опади. Також деякі вулиці Києва перетворилися на річки через велику кількість води.