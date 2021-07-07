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    «Люблінський трикутник» підтримав членство України в Євросоюзі та НАТО

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    До &laquo;Люблінського трикутника&raquo; входять Литва, Польща та&nbsp;Україна - «Люблінський трикутник» підтримав членство України в Євросоюзі та НАТО
    До «Люблінського трикутника» входять Литва, Польща та Україна
    Фото: president.gov.ua

    Україна вважає «Люблінський трикутник» альтернативою «руському міру»

    Міністри закордонних справ країн «Люблінського трикутника» підтримали членство України в ЄС і НАТО.

    Як заявив у відеозверненні глави МЗС України Дмитро Кулеба, глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали декларацію про спільну історичну спадщину та спільні цінності.

    «Ми констатуємо те, що об'єднує наші країни не тільки в минулому, але і майбутньому. У майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща в цій декларації підтверджують, що будуть докладати всіх зусиль, щоб Україна стала членом НАТО і ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави», – сказав Кулеба.

    Також міністри погодили дорожню карту розвитку «Люблінського трикутника» і план заходів з протидії дезінформації.

    Кулеба також заявив, що «Люблінський трикутник» є альтернативою «руському міру».

    До слова, зараз у Вільнюсі проходить зустріч президентів України та Литви.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський 6-7 липня перебуває з візитом у Литовській Республіці.

    Вдень у вівторок під час тристоронніх переговорів з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та очільником Європейської ради Шарлем Мішелем він наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Євросоюзі.

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    Теги: МЗС ЄС Польща дипломатія НАТО Європа політика Литва Україна Дмитро Кулеба
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    «Люблінський трикутник» підтримав членство України в Євросоюзі та НАТО