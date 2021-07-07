Президент Литви: Україні потрібно надати чіткі плани для руху в ЄС і НАТО

На думку Науседи, потрібне чітке бачення, який внесок може зробити України до євроатлантичної спільноти, і як вона може зближатися з ЄС і НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членство в Євросоюзі та НАТО.

Про це Науседа сказав на відкритті Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.

«Потрібне чітке бачення, який внесок може зробити України до євроатлантичної спільноти, і як вона може зближатися з ЄС і НАТО. Україні потрібні чіткі плани, для того, щоб просуватися вперед. А міжнародна спільнота очікує запевнень в тому, що послідовний процес реформ продовжиться. Амбіційний порядок денний це те, що мотивує людей», – сказав Науседа.

Він наголосив, що стратегічний інтерес міжнародної спільноти полягає в тому, аби Україна була демократичною та успішною.

«Нові українські лідери представили дуже амбітні цілі, і попри неочікуваний початок пандемії коронавірусу, а також на тлі триваючої агресії Росії, київ все одно демонструє готовність проводити реформи», – сказав Науседа.

Президент Литви зазначив, що успіху в реформах можна досягти запровадженням добре функціонуючої ринкової економіки, просування євроатлантичної та європейської інтеграції, а також боротьби з корупцією.

«Одним із завдань також є підвищення довіри українців до судової системи, їхню впевненість в тому, що антикорупційна система працює належним чином», – додав Науседа.

Зазначимо, «Люблінський трикутник» підтримав членство України в Євросоюзі та НАТО.

До слова, 7 липня у Вільнюсі пройшла зустріч президентів України та Литви.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 6-7 липня перебуває з візитом у Литовській Республіці.

Вдень у вівторок під час тристоронніх переговорів з президентом Литви Гітанасом Науседою та очільником Європейської ради Шарлем Мішелем він наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Євросоюзі.

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Джерело: Європейська правда