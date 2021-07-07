Зеленський назвав три напрямки, які планує обговорити з Байденом

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена може відбутися у липні

Президент України розраховує від президента США на конкретику і розуміння

Президент України Володимир Зеленський очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом конкретики та співробітництва у сферах безпеки, оборони та економіки.

Про це він сказав у Вільнюсі на пресконференції із президентом Литви Гітанасом Науседою.

«Чого ми очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: оборони, безпеку, економіка. За всіма трьома напрямками, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас будуть підтримувати. Сьогодні ми відчуваємо двопартійну підтримку і ми вдячні Сполученим Штатам», – сказав Зеленський.

На днях Президент Володимир Зеленський розповів про активну підготовку його візиту до Сполучених Штатів Америки, який має стати змістовним і максимально результативним.