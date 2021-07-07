Держсекретар США: Через корупцію Україна втрачає третину свого ВВП

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав п'ять напрямів, на яких український уряд може розвинути досягнутий прогрес і на яких США готові допомогти Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав п'ять напрямів, на яких український уряд може розвинути досягнутий прогрес і на яких США готові допомогти Україні

Блінкен назвав п'ять ключових реформ, яких США очікують від Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна втрачає приблизно третину свого ВВП через корупцію. Про це він заявив на відкритті конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у ВІльнюсі.

«$40 млрд… Приблизно 30% українського ВВП втрачається через корупцію, може й більше. Це переплата за енергетику, це неоодобслуговування українських лікарень і шкіл, а також хабарі», – зазначив Блінкен.

Блінкен підкреслив, що наразі немає важливішого питання для українського народу, ніж вибудовування довіри до уряду.

За приклад спільної боротьбі з корупцією Блінкен привів співпрацю USAID з українським Міністерством цифрової трансформації та диджиталізацію понад 30 державних послуг.

«Це реєстрація бізнесу, видача дозволів на забудівлю», – зазначив Блінкен.

Блінкен назвав п'ять напрямів, на яких український уряд може розвинути досягнутий прогрес і на яких США готові допомогти Україні.

«Перше. Ухвалити законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя, і слідом – закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Разом ці закони забезпечать прозорий процес відбору суддів. Друге. Забезпечити, щоб вибір керівництва Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури був прозорим, таким, що заслуговує на довіру і базувався на заслугах», – наголосив держсекретар США.

Третім напрямом, за словами держсекретаря США, є ухвалення закону про прозоре корпоративне управління, який захищатиме незалежність наглядової ради, генеральних директорів і відповідатиме стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку. Блінкен назвав четвертим напрямом ухвалення законодавства, яке демілітаризує, деполітизує Службу безпеки України і залишає роботу боротьби з корупцією та боротьби з організованою злочинністю іншим урядовим інституціям, створеним для цієї мети.

«І п'яте. Притягнути до відповідальності корумпованих чиновників. Низку розслідувань було проведено, але жодну високопосадову особу не судили і не засудили за корупцію з 2014 року. Люди мають бачити, що система працює, для того, щоб повірити в неї», – наголосив Блінкен.