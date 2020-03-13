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    «Мені нема виправдання», - хвора на коронавірус зірка НБА провів сеанс каяття

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    Руді Ґобер кається - «Мені нема виправдання», - хвора на коронавірус зірка НБА провів сеанс каяття
    Руді Ґобер кається
    Instagram Руді Ґобера

    Ще у понеділок Руді Ґобер глузував з побоювань людей через COVID-19

    У четвер, 12 березня, стало відомо, що зірковий центровий клуб НБА «Юта Джаз» француз Руді Ґобер хворий на китайський коронавірус. Через це сезон в НБА було призупинено мінімум на місяць, а самого баскетболіста та десятки його колег відправлено на карантин.

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    За іронією долі, у понеділок Ґобер на прес-конференції насміхався над пандемією й демонстративно обмацав усі мікрофони, щоб показати, що не боїться небезпечного коронавірусу. У четвер, коли тести виявили у француза небезпечну хворобу - про нього написали ЗМІ усього світу. Звісно, всі акцентували увагу на його недолугий жарт.

    Надвечір Руді Ґобер вийшов на зв’язок - у своєму акаунті в Instagram спортсмен нарешті повівся як дорослий і вибачився за свою поведінку, а також подякував фанам за підтримку.

    screenshot_2020-03-13_at_00.12.35Руді Гобер дякує та вибачається одночасно

    «Хочу подякувати всім за турботу і підтримку, які ви проявили до мене протягом останніх 24 годин. Я пережив багато емоцій після того, як дізнався про свій діагноз. Здебільшого страх, тривогу і сором.

    Перше і найважливіше - я хотів би публічно вибачитися перед людьми, яких я, можливо, піддав небезпеці. Тоді я навіть гадки не мав, що інфікований. Я поводився легковажно, і мені немає виправдання. Я сподіваюся, що моя історія послужить попередженням і змусить всіх поставитися до цього серйозно. Я зроблю все можливе, щоб, використовуючи свій досвід, посприяти освіті інших і запобігання поширення цього вірусу.

    Про мене відмінно піклуються і я повністю одужаю. Ще раз спасибі за вашу підтримку. Я закликаю всіх вжити всіх заходів, щоб залишатися в безпеці і здоровими. Любові», - написав француз.

    Нагадаємо, крім Ґобера коронавірус нового типу знайдено в його одноклубників - африканця Мудіая та американця Доннована Мітчелла.

    США НБА Руді Ґобер коронавірус
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