Як Китай долає коронавірус. Свідчення очевидця, що потрапив у карантинну зону



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Карантин в Ухані поступово відміняють, по спеціальному коду тепер можна входити в ТЦ, банки, магазини

Українка, яка залишилася в Ухані, вражена самовіддачею, жертовністю та готовністю китайців прийти на допомогу

Інспектор Ради бізнес-омбудсмена Юрій Гайдай опублікував свідчення українки, яка потрапила у карантинну зону у Китаї під час спалаху коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Опосередковано знаю українку, яка живе недалеко від Уханя. Вона описувала заходи китайської влади і все, що відбувалося, з т.з. простої людини на карантині. Мені здається, це дуже цікавий матеріал для розуміння сучасного Китаю і взагалі майбутнього. Тому попросив дозволу винести знеособлено дещо з її закритих постів і переклав українською, ділюсь», - написав Гайдай.

Як Китай долає коронавірус:

22.01 - перші новини про епідемію. Всі ходять в масках.

28.01 - біля метро, магазинів, ЖК дистанційно міряють температуру і затримують всіх, у кого вище 37.3. Інтернет магазини та аптеки працюють, як звично.

04.02 - місто на карантині. В'їзд/виїзд з міста - через КП з поліцією, де проводять тотальну дезінфекцію і перевіряють симптоми. У ЖК авторки, де 5 під'їздів по 20 поверхів, мешканець захворів на коронавірус, тому влаштували тотальний карантин ЖК.

Кожен день в ЖК приходять дезінфектори. Обробляють все, навіть кожен кущ у дворі дома, навіть сміття обробляють. Виконують доручення, такі як доставити овочі з магазину, безкоштовно. Вийти з дому можна не частіше, ніж раз на два дні, тільки в разі вкрай грунтовної потреби, після контролю симптомів.

Продукти, кажуть, доставляють усюди, де карантин, навіть у села.

06.02 - в новинах по центральному ТВ сказали, що США безкоштовно передали ліки та формулу для їх виробництва в Китай, до 27 лютого будуть спостерігати за хворими, яким давали ліки і запустять виробництво, якщо все буде ок. Теплі відгуки про США.

08.02 - китайський уряд зобов'язав підприємства платити зарплату усім, хто на карантині, навіть іноземцям. Тим, хто застряв поза домом і наймає житло, уряд виплачує субсидії - 50 юанів в день. Доставка продуктів у домівки безкоштовна за рахунок уряду/муніципалітету/волонтерів.

09.02 - відео поліції, яка дистанційно керованими дронами підлітає до скупчень людей і просить їх розійтися по домівкам, вдягати пов'язки, не контактувати.

13.02 - вперше за 18 днів випустили з дому. Талончики на вихід за межі двору можна отримати раз на 2 дні. Люди в костюмах хімзахисту перевірили температуру. Місто пусте. В магазинах записують номер паспорту і телефону. Продукти є, як зазвичай. На вході в ЖК знову міряють температуру. Пересування дозволено лише в масці та рукавичках.

23.02 - по телевізору показують навчання поліції, яка на посту контролю виявляє водія авто з підвищеною температурою і після того, як він відмовляється виконувати накази поліції і не вдягає маску - йому на голову спеціальним сачком накидають мішок, в'яжуть руки і везуть на карантин, а машину швиденько відганяють, щоб не затримувала потік через пост контролю.

24.02 - далі двору без талончика не випустили. Китайці фотографують блондинку на вулиці, дивуються, що не всі іноземці виїхали.

28.02 - нововведення. Заповнюєте форму паспортними даними і отримуєте персональний ідентифікаційний QR-код в телефоні. Карантин поступово відміняють, по цьому коду тепер можна входити в ТЦ, банки, магазини.

Усюди на вході сканують код, міряють температуру (чоло і обидві руки), заливають в базу. Без коду не пустять навіть у парк. Код міняє колір, якщо ти був у «небезпечному місці».

03.03 - в новинах на центральному ТВ закликають не кидати домашніх тварин напризволяще. Влада перевірила 4800 зразків із собак та котів і не виявила вірусу.

04.03 - вперше за 1,5 місяці отримала допуск на вулицю і код. Без цих документів не пускають за межі двору. За день температуру поміряли 10 разів.

10.03 - 20 днів без нових випадків захворювання в місті. Побудовану лікарню так і не використовували. Всюди допуск за електронними пропусками, які міняють колір, коли ти був в потенційно небезпечних місцях. Якщо ти був у місці, де виявили хворого, тебе знаходять, і перевіряють температуру, стан здоров'я.

Українка, яка потрапила у карантинну зону, заявила, що вражена самовіддачею, жертовністю та готовністю китайців прийти на допомогу. Каже, що знайомі китайці ділилися продуктами і масками. Що волонтери цілодобово чергували під вікнами, готові допомогти. І окремо - про подвиг лікарів, зокрема в Ухані.

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Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

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