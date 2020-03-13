Відомий китайський епідеміолог розповів, коли може завершитися пандемія коронавірусу



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Чжун Наньшань прогнозує, що епідемія нового коронавірусу SARS-CoV-2 може завершитися вже до червня Фото: Reuters

Всі країни світу повинні мобілізувати свої зусилля для боротьби зі спалахами нового вірусу, зазначив епідеміолог

Старший радник уряду КНР та провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань прогнозує, що епідемія нового коронавірусу SARS-CoV-2 може завершитися вже до червня 2020 року. Але для цього всі країни світу повинні мобілізувати свої зусилля для боротьби зі спалахами нового вірусу.

Про це повідомляє Reuters.

«Я раджу всім країнам дотримуватися вказівок ВООЗ і здійснювати дії на національному рівні. Якщо вдасться мобілізувати всі країни, все може завершитися до червня», — цитує інформагентство слова Наньшаня.

Епідеміолог зазначив, що ґрунтує свій прогноз на оптимістичному сценарії розвитку подій. Він також зазначив, що інші коронавіруси в тепліші пори року є менш активними, що може посприяти зменшенню заражень.

Чжун Наньшань здобув світове визнання в 2003 році, коли допоміг подолати спалах іншої смертельної хвороби — SARS.

У Китаї, де в грудні 2019 року розпочався спалах SARS-CoV-2, кількість нових випадків зараження стрімко скорочується. У провінції Хубей, яка є епіцентром спалаху в КНР, 12 березня повідомили про менше десятка нових випадків зараження.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік у Чернівцях, у якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.